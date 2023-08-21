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شؤون فلسطينية

شرطة المرور تُصدر تنويهاً بشأن شارع المنصورة شرق غزة

شرطة المرور تُصدر تنويهاً بشأن شارع المنصورة شرق غزة
شارع المنصورة شرق غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن شارع المنصورة بحي الشجاعية، شرق المدينة.

وقالت في التنويه، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه "سيتم إغلاق كُلي لشارع المنصورة من مدخل محطة الشوا صلاح الدين حتى المستوصف، بسبب أعمال حفريات على الطريق".

وأشارت إلى أن الإغلاق سيكون من "الساعة 6:00 صباحًا، حتى انتهاء الأعمال، بشكل يومي وذلك ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق، وحتى يوم الخميس، الموافق 24 آب/ أغسطس".

وأكدت شرطة المرور أن "هذا الإجراء يسهم في انتظام الحركة المرورية والحد من الازدحامات والحفاظ على حركة سلسة للمركبات والمشاة".

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