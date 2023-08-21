إدارة بايدن تُخطط لحث الأميركيين على الحصول على جرعة من لقاحات كورونا





وأُبلغ أيضاً عن انتشار الوباء مجدداً في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند واليابان، وفق ما نقل موقع (العربية).



وتخطت الشعوب فيروس سارس-كوف-2 بعدما استمر بالانتشار لمدة تجاوزت ثلاث سنوات من خلال موجات عديدة، ولكنه يعود حالياً إلى الأذهان، وتؤكد بعض المؤشرات عودة انتشاره.



وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن عدد الحالات التي رصدت على مستوى العالم ارتفع بنسبة 80% على مدى شهر، مع مليون ونصف مليون إصابة إضافية من العاشر من يوليو حتى السادس من آب/أغسطس.



وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحافي، أن المنظمة لم تعد تعتبر الوباء حالة طوارئ صحية عالمية منذ بداية مايو، إلا أن "الفيروس مستمر في الانتشار في كل البلدان، ويستمر بالقتل والتبدل".



وحثت منظمة الصحة العالمية على "تكثيف الجهود لزيادة التطعيم". وفي حين تخسر اللقاحات المضادة لـ (كوفيد-19) من فعاليتها في مواجهة العدوى مع مرور الوقت، فإنها مازالت تعتبر وقائية جداً ضد الأشكال الخطيرة.



رام الله - دنيا الوطنلمواجهة موجة جديدة من الإصابات، تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لحث جميع الأميركيين على الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) هذا الخريف.وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن مستويات الإصابة الكلية لا تزال منخفضة، بالرغم من أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت زيادة الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس.ويعود الحديث عن وباء (كورونا) في خضم الصيف في فرنسا ودول أخرى، مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات يستدعي اليقظة، رغم عدم بلوغه مستويات عالية.