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دولي

صور.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية

صور.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية
رام الله - دنيا الوطن
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية.

يأتي ذلك تزامناً مع مناورات عسكرية سنوية تحاكي وقوع حرب، بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن إطلاق صواريخ كروز يهدف إلى التحقق من "القدرات القتالية للسفينة وخصائص نظامها الصاروخي مع تحسين قدرة البحارة على تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية".

وأضافت أن "السفينة قصفت الهدف بسرعة دون خطأ"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن السفينة "تتمتع بقدرة عالية على الحركة وقوة ضاربة قوية واستعداد دائم للقتال لمواجهة المواقف المفاجئة".

وتبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تدريبات "أولتشي فريدم شيلد" التي تهدف إلى تحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة.

ونددت بيونغيانغ بالتدريبات العسكرية للبلدين الحليفين ووصفتها بأنها بروفة لحرب نووية.

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