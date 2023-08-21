الخارجية تُصدر تنويهاً بعد بيانها حول إجراءات التقاعد لعدد من السفراء





وقالت الوزارة في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم يصدر عنها أية أرقام أو تواريخ أو آليات تنفيذية، وأن ما يتم تداوله على بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يقع في إطار التكهنات والاشاعات واهتمامات أصحاب المصالح والمعنيين أو من يدعي المعرفة من البعيدين.





وأضافت أنها تمتنع عن إصدار أي بيان آخر يخص هذا الموضوع في هذه المرحلة، مؤكدة على وجوب توخي الدقة والمهنية في تداول الاخبار الصادرة عنها، وأهمية استقاء المعلومات من مصادرها وعدم الوقوع بفخ صحافة الاشاعات.





وقالت وزارة الخارجية أمس الأحد، إنها أبلغت عدد من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه، ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد، بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن: "إجراءات التقاعد للسفراء ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول، وسيتم إبلاغهم بذلك في حينه".

وأضافت، أن "الوزارة انتهزت المناسبة لتقديم الشكر والامتنان لكلٍ منهم على جهودهم المميزة خلال فترة خدمتهم الدبلوماسية لصالح قضيتهم فلسطين، متمنية لهم كل التوفيق ما بعد التقاعد، وستعمل على تكريم كلٍ من هؤلاء السفراء في حينه".

الجدير ذكره، أن الرئيس عباس، قد أحال في وقت سابق، 12 محافظاً من الضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين، تنويهاً عطفاً على البيان الصادر بخصوص بدء إجراءات التقاعد لعدد من السفراء.