تركيا: مصرع 12 شخصاً وإصابة 19 آخرين بحادث سير في مدينة يوزغات

رام الله - دنيا الوطنلقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 19 آخرون، صباح اليوم الاثنين، في حادث وقع مع حافلة ركاب في مقاطعة يوزغات وسط تركيا.وقال مكتب محافظ مدينة يوزغات التركية في بيان، إن "حافلة انقلبت على طريق مدينة يوزغات أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول، ما أسفر عن مصرع 12 شخصاً، وإصابة 19 آخرين".وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سورغون الحكومي، في حين قال وزير العدل التركي، يلماز تونج، إن خدمات إنفاذ القانون بدأت تحقيقًا في الحادث.