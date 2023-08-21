جيش الاحتلال: القبة الحديدية أطلقت صواريخ صوب طائرة مسيّرة فوق غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القبة الحديدية أطلقت صواريخ صوب طائرة مسيرة فوق غزة، صباح اليوم الاثنين، مشيراً إلى أن التفاصيل قيد المراجعة



وكان الصحفي الإسرائيلي في موقع (والا) أمير بوخبوط، قد أفاد صباح اليوم بأن القبة الحديدية، نفذت عملية اعتراض في سماء حدود غزة.



ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فقد أفاد سكان في غلاف غزة عن تفعيل القبة الحديدية في منطقة (علوميم).



وأضافت: "يبدو أنها محاولة أخرى لاعتراض طائرة مسيرة من غزة".



وكان جيش الاحتلال أعلن مساء أمس الأحد، اعتراضه لطائرة مسيرة في سماء جنوب قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش إنه تم "اعتراض قطعة جوية مسيرة جنوب قطاع غزة خلال تحليقها في سماء القطاع باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي حيث لم تخترق المسيرة داخل الأراضي الإسرائيلية وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ اقلاعها".







رام الله - دنيا الوطن