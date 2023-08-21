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الأردن: لجنة فلسطين النيابية تجتمع اليوم لبحث الاعتداءات الإسرائيلية

الأردن: لجنة فلسطين النيابية تجتمع اليوم لبحث الاعتداءات الإسرائيلية
لجنة فلسطين النيابية تجتمع اليوم جلسة لمجلس النواب الأردني
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تجتمع لجنة فلسطين النيابية اليوم الاثنين، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وذلك بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.

وأكّدت اللجنة أن القمّة الثلاثية، التي جمعت الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس، في مدينة العلمين المصرية، الاثنين الماضي، تُجسد أهمية الاشتباك الدبلوماسي والسياسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وقال رئيس اللجنة النائب فايز بصبوص في تصريح صحفي، إن أهمية القمة الثلاثية، تكمن في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتراكمة من خلال التصعيد المستمر على مختلف الجبهات فيما يخص القضية الفلسطينية والداخل الفلسطيني، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وأضاف أن "ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة وأراضي عام 48 من أعمال إجرامية تتطلب مواجهة ودعما وإسنادا عربيا يبعث برسالة للكيان المحتل، بأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى أولوية ما بعدها أولوية من خلال دعم الشرعية الفلسطينية، والمساعي العربية من أجل حل الأزمة الفلسطينية الداخلية، وضرورة دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية بغطاء عربي لتوحيد الصفوف لمواجهة الحكومة المتطرفة والعنصرية ولذلك تكتسب هذه القمة أهمية استثنائية".

وتحدث بصبوص عن تأكيد القمة على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وهذا يأتي في إطار الإيمان العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص بأهمية الوصاية ودورها الفعال في حماية المقدسات، ومواجهة جميع الأعمال الإجرامية والاقتحامات للمقدسات من قبل المستوطنين والمتطرفين ومسؤولين في حكومة اليمن المتطرفة وبغطاء وحماية من قبل شرطة الاحتلال.

وأكد أن الأشقاء العرب والمسلمين يؤمنون بأثر وأهمية الوصاية الهاشمية والدور الأردني بقيادة الملك عبدالله الثاني.

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