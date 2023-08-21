شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق

طقس فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق
طقس فلسطين يشهد أجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الاثنين حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون طقس فلسطين غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يكون طقس فلسطين يوم الثلاثاء، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.  تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر: 1 - التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة. 2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 23-22 33-22 33-22 بيت لحم 32-22 33-22 33-22
رام الله والبيرة 31-21 32-21 32-21 طولكرم 32-25 33-25 33-25
نابلس 33-22 34-22 34-22 قلقيلية 32-25 33-25 33-25
جنين 36-24 37-24 37-24 سلفيت 23-22 33-22 33-22
طوباس 37-25 38-25 38-25 روابي 33-22 34-22 34-22
الخليل 31-21 32-21 32-21 غزه 31-26 32-26 32-26
أريحا 41-27 42-27 42-27 خانيونس 31-26 32-26 32-26
الأغوار الشمالية 39-25 40-25 40-25 رفح 32-25 33-25 33-25

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