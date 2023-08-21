الشرطة: القبض على شخص أطلق النار على مركز شرطة بيتونيا
أعلنت الشرطة الفلسطينية فجر اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخص أطلق النار على مركز شرطة بيتونيا.
ووفق الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن شخصاً أطلق النار على مركز شرطة بيتونيا بعد قيام الشرطة بمصادرة دراجته النارية غير القانونية ما اضطر عناصر المركز إلى الرد عليه فأصيب إصابة بسيطة.
وأضاف: تم إلقاء القبض عليه وضبط سلاحه، وتم تقديم العلاج اللازم له وجاري إستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.
وشددت الشرطة على عدم التهاون في تنفيذ القانون والإستمرار في اداء مهامها.
وشددت الشرطة على عدم التهاون في تنفيذ القانون والإستمرار في اداء مهامها.
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