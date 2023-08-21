شؤون فلسطينية

فيديو.. تعليق وزير جيش الاحتلال بعد إنقاذ مستوطن قرب قرية ترمسعيا

فيديو.. تعليق وزير جيش الاحتلال بعد إنقاذ مستوطن قرب قرية ترمسعيا
جانب من إنقاذ مستوطن دخل ترمسعيا وحرق مركبته
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، اليوم الأحد، على واقعة إنقاذ مستوطن دخل بمركبته في بلدة ترمسعيا قرب رام الله.

وقال غالانت وفق ما نقلت (القناة السابعة) الإسرائيلية: "التقدير الكامل لجنود الجيش الإسرائيلي الذين أنقذوا المستوطن الذي تعرض للهجوم في قرية ترمسعيا، وسنلاحق من هاجموه وسنقبض عليهم وسنقدمهم للمحاكمة"، وفق زعمه.

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء الأحد، بأنه تم إشعال النار في مركبة مستوطن، دخل بلدة ترمسعيا قرب رام الله، قبل أن يتم إنقاذه.

ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن مستوطناً دخل قرية ترمسعيا و"يبدو أن حشدًا قد تجمّع حوله واشعلوا النيران في سيارته".

وأضاف بأن دخول "المنطقة أ" محظور ويشكل خطرا على المستوطنين.

كما قالت (القناة 14) الإسرائيلية، بأنه تم إنقاذ المستوطن في ترمسعيا بسلام من قبل قوات الجيش.

 


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