



وأضافت: "أيضاً لأن تمرين الزحف كان يجري في منطقة معقدة، بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إحصاء عدد الجنود في التدريب لفترة زمنية محددة".





وتابعت القناة عن التحقيق: إنه "على الرغم من الطقس عالي الرطوبة لم تكن هناك استراحات للجنود، ولم يشربوا الماء، ولم يكن لديهم الماء".







وكان جندي إسرائيلي لقي مصرعه الأسبوع الماضي، خلال تدريب عسكري، فيما أعلن الجيش أنه فتح تحقيقاً بالحادث.

رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة السابعة) الإسرائيلية، تفاصيل تحقيق جيش الاحتلال بشأن مصرع جندي خلال تدريب الأسبوع الماضي.وقالت إنه بعد التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في مصرع الجندي هيلل أوفن خلال التدريب الأسبوع الماضي، تبين أن القادة لم يسيطروا على الجنود في الميدان في غابة "كولا" بالقرب من منطقة إلعاد، لأنها كانت مظلمة (بدون ضوء القمر).