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رئيس البرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ثورة الملك والشعب

رام الله - دنيا الوطن
هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي توافق الـ 20 من شهر أغسطس من كل عام، مؤكدا أنها محطة تاريخية بارزة وحاسمة في مسيرة النضال الوطني التي خاضها الشعب المغربي .

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقدير واعتزاز البرلمان العربي لما حققته المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، من إنجازات تنموية ونهضة شاملة في كافة المجالات عززت من مكانة المغرب وحضورها الفاعل على الساحة العربية والإقليمية والدولية، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية، وسائلاً الله عز وجل للمملكة المغربية وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التطور والازدهار.

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