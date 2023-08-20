دولي

روسيا: قضينا على 900 جندي أوكراني خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: قضينا على 900 جندي أوكراني خلال 24 ساعة الماضية
جانب من قصف روسي على أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت روسيا اليوم الأحد، أنها قضت على 900 جندي أوكراني على مختلف المحاور، فيما صدت ثماني هجمات على محور زابوريجيا، وأسقطت 23 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الروسية، فإنه تم صد هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتم القضاء على 60 عسكريا. 

كما أشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما صدت في زابوريجيا، ثماني هجمات للقوات الأوكرانية، و"كبدت العدو 135 قتيلا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وعلى محور كراسنو ليمان تم القضاء على حوالي 70 عسكريا أوكرانيّا، وفي محور خيرسون قضت القوات الروسية على 30 جنديا ودمرت مستودع ذخيرة.

في اتجاه دونيتسك صدت القوات الروسية هجمات الجيش الأوكراني وكبدته 280 جنديا، فيما دمرت القوات الروسية مخازن ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من قسطنطينوفكا وإيفانو دارييفكا في دونيتسك. 

وعلى محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على 130 جنديا، فيما سقط أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في عدد من المناطق الأخرى خلال اليوم الماضي.

 كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير دبابتين في زابوريجيا وثالثة في "دونيتسك"، بالإضافة إلى العديد من المركبات القتالية وناقلات الجند ومدافع الهاوتزر والمدافع ذاتية الحركة.

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