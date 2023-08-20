فتح: خطة "بن غفير" الاستعمارية الاستيطانية بتعزيز الأمن لتهويد القدس حلم توراتي مزيف

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "الشعب الفلسطيني قادر على الصمود والاستمرار في المقاومة حتى التحرير والعودة".



وتابع: "نُذكر مجلس الأمن الدولي بالقرار 2334 الرافض للاستيطان غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي.





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، منذر الحايك، إن خطة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الاستعمارية الاستيطانية بتعزيز الأمن لتهويد القدس "حلم توراتي مزيف تحقيقه ضرب من الخيال".