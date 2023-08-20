تحضيرات لإطلاق حملة وطنية لمرضى الهيموفيليا في فلسطين







رام الله - دنيا الوطنأنجزت الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم وبالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية لحقوق الانسان عقد أربع ورشات عمل متخصصة لمرضى نزف الدم وعائلاتهم ومتطوعي الجمعية وذلك من اجل وضع ترتيبات المرحلة الأولى من تجهيز الخطة الاستراتيجية وتشكيل بؤرة فريق عمل، والتحضير لإطلاق وتنفيذ حملة وطنية تطالب باعتماد وتدريب الطواقم الإدارية والطبية لتطبيق بروتوكولات علاج وتقديم الرعاية الطبية والنفس اجتماعية اللازمة لمرضى نزف الدم الوراثي في فلسطين.ومما تجدر الإشارة اليه ان شريحة هؤلاء المرضى المهمشة تنحصر في 13 نوع من امراض دم وراثية ناتجة عن اختلال في عمل البروتينات المخثرة للدم او الصفائح الدموية وتؤثر مضاعفات هذا النزف او التخثر على المفاصل والعضلات والأعضاء الداخلية وتسبب الاعاقات الجسدية والحركية وهذه الامراض لا تنحصر فقط في الهيموفيليا من نوع ألف او باء فقط وينتشر المرضى بكافة الاعمار والجنسين في المحافظات الفلسطينية المختلفة من رفح حتى جنين.وقد أوضح الدكتور هشام درويش مسؤول اللجنة الطبية والعلمية وعضو الهيئة الإدارة في الجمعية أن توفير الكوادر الطبية المتخصصة في كافة التخصصات وخاصة امراض الدم في كافة المحافظات الفلسطينية هو أساس لتنفيذ ونجاح هذه الحملة وقد أوضحت السيدة سلوى ابو بكر مسؤولة و ممثل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان والتي أشرفت على إدارة وتدريب هذه الورشات دور المرضى وعائلاتهم بحمل احتياجاتهم ومعاناتهم الى صناع القرار من خلال قصص المعاناة التي يمرون بها على مدار الساعة منذ ولادتهم وادراك هؤلاء المسؤولين للمعاناة هي بداية طريق الحل.اما جاد الطويل رئيس مجلس إدارة الجمعية فقد أوضح ان انطلاق هذه الحملة خلال عدة أسابيع سيكون من خلال نشاط مركزي على ان يتبعه أنشطة وفعاليات في المحافظات المختلفة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية المدنية والحكومية ووعد المواطنين بان تكون المعلومات التفصيلية حول الحملة متوفرة قريبا عبر الاعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.