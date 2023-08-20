شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين: الاعتداءات المستنكرة تندرج بسياق الاستهداف الممنهج للصحفيين والحرب المفتوحة

نقابة الصحفيين: الاعتداءات المستنكرة تندرج بسياق الاستهداف الممنهج للصحفيين والحرب المفتوحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وثقت نقابة الصحفيين سلسلة من الاعتداءات الاحتلالية العنيفة ضد الصحفيين في الأيام الماضية، والتي تكثفت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وخاصة في بلدة حوارة ومحيطها.

واعتبرت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الاعتداءات المستنكرة تندرج في سياق الاستهداف الممنهج للصحفيين، والحرب المفتوحة ضد الرواية الفلسطينية.

وتقول النقابة: إنها رصدت عدداً من الاعتداءات والانتهاكات أبرزها، عرقلة عمل طاقم تلفزيون فلسطين ومراسله الصحفي بدر نجم من تغطية الاوضاع في حوارة عصر اليوم الأحد.

ومن ضمنها احتجاز الصحفي خالد بدير والمصور شادي جرارعة على حاجز زعترة ظهر اليوم واعاقة عملهم وتنقلهم وتفتيشهم جسدياً للمرة الثانية خلال اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت الصحفي بدير على مدخل بلدة عقربا لنحو نصف ساعة وقامت بتفتيشه جسدياً، فيما أصيب الصحفي وهاج بني مفلح بقنبلة غاز سام اثناء تغطية الاحداث في بلدة بيتا مساء أمس.

كما شملت الاعتداء على الصحفي عبد الله البحش والصحفية شادية بني شمس يوم أمس على حاجز حوارة ومنعهما من اجتياز الحاجز

ومنعت قوات الاحتلال مساء أمس غالبية الصحفيين من الوصول الى بلدة حوارة لتغطية الاحداث هناك، ومنعت مرورهم عبر الحواجز العسكرية التي نشرتها بكثافة في اعقاب عملية حوارة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي المقدسي احمد الصفدي بعد الاعتداء عليه يوم الخميس الماضي قرب المسجد الأقصى، وأطلقت سراحه في اليوم التالي بعد ان حكمت عليه محكمة الاحتلال بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل.

وتقول النقابة إن قوات الاحتلال في القدس اقتحمت يوم الأربعاء الماضي منزل الصحفية ديالا جويحان في حي الثوري بمدينة القدس وحطمت اثاثه ومحتوياته بدعوى القيام بتفتيش المنزل.

وإذ تدين نقابة الصحفيين وتستنكر هذه الاعتداءات، فإنها تجدد مطالبتها بتوفير الحماية الدولية الميدانية للصحفيين.

أخبار ذات صلة

فتح: خطة &quot;بن غفير&quot; الاستعمارية الاستيطانية بتعزيز الأمن لتهويد القدس حلم توراتي مزيف

فتح: خطة "بن غفير" الاستعمارية الاستيطانية بتعزيز الأمن لتهويد القدس حلم توراتي مزيف

تحضيرات لإطلاق حملة وطنية لمرضى الهيموفيليا في فلسطين

تحضيرات لإطلاق حملة وطنية لمرضى الهيموفيليا في فلسطين

شاهد: إنقاذ مستوطن بعد إشعال النار في مركبته داخل ترمسعيا

شاهد: إنقاذ مستوطن بعد إشعال النار في مركبته داخل ترمسعيا

غزة: مطالب بدور أكبر للشباب في إعداد الخطط الوطنية الاستراتيجية والمشاركة السياسية

غزة: مطالب بدور أكبر للشباب في إعداد الخطط الوطنية الاستراتيجية والمشاركة السياسية

إعلام الاحتلال: إطلاق نار في منطقة مستوطنة (أفني حيفتس) قرب طولكرم

إعلام الاحتلال: إطلاق نار في منطقة مستوطنة (أفني حيفتس) قرب طولكرم

نقابة الصحفيين: الاعتداءات المستنكرة تندرج بسياق الاستهداف الممنهج للصحفيين والحرب المفتوحة

نقابة الصحفيين: الاعتداءات المستنكرة تندرج بسياق الاستهداف الممنهج للصحفيين والحرب المفتوحة

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس ويمدد اعتقال آخرين

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس ويمدد اعتقال آخرين

نابلس: الاحتلال يواصل حصار بلدة عقربا وإصابات بمواجهات في بيت فوريك

نابلس: الاحتلال يواصل حصار بلدة عقربا وإصابات بمواجهات في بيت فوريك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تحضيرات لإطلاق حملة وطنية لمرضى الهيموفيليا في فلسطين

تحضيرات لإطلاق حملة وطنية لمرضى الهيموفيليا في فلسطين

غزة: مطالب بدور أكبر للشباب في إعداد الخطط الوطنية الاستراتيجية والمشاركة السياسية

غزة: مطالب بدور أكبر للشباب في إعداد الخطط الوطنية الاستراتيجية والمشاركة السياسية

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس ويمدد اعتقال آخرين

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس ويمدد اعتقال آخرين

المعتقلان الإداريان اخميّس ونزّال يعلّقان إضرابهما عن الطعام

المعتقلان الإداريان اخميّس ونزّال يعلّقان إضرابهما عن الطعام

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً عند مدخل أريحا الجنوبي

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً عند مدخل أريحا الجنوبي

مجدلاني: نسعى إلى توفير كافة الخدمات الإنسانية للأسر الفقيرة والمهمشة

مجدلاني: نسعى إلى توفير كافة الخدمات الإنسانية للأسر الفقيرة والمهمشة

تفاصيل لقاء اشتية مع مطران الأردن للروم الأرثوذكس برام الله

تفاصيل لقاء اشتية مع مطران الأردن للروم الأرثوذكس برام الله

سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل يطلقان برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل يطلقان برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

منوعات

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب &quot;صوت مصر&quot;؟

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب "صوت مصر"؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

نسرين طافش بإطلالة مختلفة من أمام البحر وتتناول وجبة السمك

نسرين طافش بإطلالة مختلفة من أمام البحر وتتناول وجبة السمك

ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

ميريام فارس تتألق بفستان أحمر ناري جريء وجمهورها ينتقدها

ميريام فارس تتألق بفستان أحمر ناري جريء وجمهورها ينتقدها

محمد رمضان يوجّه رسالة لجمهور السعودية خلال حفله الأخير: أنا مش مغرور

محمد رمضان يوجّه رسالة لجمهور السعودية خلال حفله الأخير: أنا مش مغرور

بالفيديو: أحمد سعد ونجله يشعلان مسرح بورسعيد بأغنية &quot;دب دب&quot;

بالفيديو: أحمد سعد ونجله يشعلان مسرح بورسعيد بأغنية "دب دب"

شاهد:عمرو دياب يثير الجدل بعد ظهوره بالحلق في حفل لبنان

شاهد:عمرو دياب يثير الجدل بعد ظهوره بالحلق في حفل لبنان

عربي

الخرطوم: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع

الخرطوم: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع

مصر: الكشف عن حقيقة وصول متحور كورونا الجديد إلى البلاد

مصر: الكشف عن حقيقة وصول متحور كورونا الجديد إلى البلاد

المغرب ينفي تقديمه طلب الإنضمام لمجموعة بريكس

المغرب ينفي تقديمه طلب الإنضمام لمجموعة بريكس

مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى &quot;بريكس&quot;

مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس"