الاحتلال يعتقل شاباً من القدس ويمدد اعتقال آخرين





كما مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب جعفر السلايمة حتى الخميس المقبل، وجميعهم من محافظة القدس، فيما أفرجت عن المقدسي قصي أبو صلعوم شرط دفع كفالة ألف شيكل.







رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شاباً في محطة القطار قرب التلة الفرنسية بمدينة القدس المحتلة، في حين مددت اعتقال آخرين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً لم تعرف هويته، بعد أن أوقفته أثناء وجوده في محطة القطار.وفي السياق، استدعت سلطات الاحتلال الناشطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق في معتقل (المسكوبية) بالقدس، ومددت اعتقال الشاب كرم السلايمة مدة أسبوع، وهيثم ذياب حتى الأحد المقبل، وصهيب نبابتة حتى الإثنين المقبل وواصلت منعه من رؤية المحامي.