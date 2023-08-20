شؤون فلسطينية

نابلس: الاحتلال يواصل حصار بلدة عقربا وإصابات بمواجهات في بيت فوريك

نابلس: الاحتلال يواصل حصار بلدة عقربا وإصابات بمواجهات في بيت فوريك
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فرض حصارها على بلدة عقربا، جنوب نابلس، ونصبت حواجزها على مداخلها، واحتجزت عدداً من أهالي البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومحال تجارية وقاعة أفراح، خاصة في المنطقة الغربية من البلدة، ويأتي ذلك في أعقاب عملية إطلاق النار أمس بحوارة والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

في سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وذكرت المصادر ذاتها، أن "المواجهات اندلعت في منطقة القنيطرة بالبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق".

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