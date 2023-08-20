المعتقلان الإداريان اخميّس ونزّال يعلّقان إضرابهما عن الطعام





ويواصل المعتقل أسامة دقروق من سلفيت إضرابه منذ 14 يوماً، وأربعة معتقلين يواصلون الإضراب في زنازين (ريمون) منذ 11 يوماً، هم: محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو.





رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، بأنّ المعتقلين محمد اخميّس من بلدة بيت أمر بالخليل، وهادي نجي نزّال من قباطية جنوب جنين، علّقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 11 يوماً، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ.ولفت نادي الأسير، في بيان، إلى إنّه بتعليق المعتقلين اخميّس ونزّال إضرابهما عن الطعام، يبقى سبعة معتقلين يواصلون الإضراب، أقدمهم الأسيران كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 18 يوماً.