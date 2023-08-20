فيديو.. لحظة اعتراض الاحتلال طائرة مسيّرة عند حدود القطاع صباح اليوم

رام الله - دنيا الوطننشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو يوضح لحظة اعتراضه طائرة مسيّرة، صباح اليوم الأحد، عند حدود قطاع غزة.وكان جيش الاحتلال، قد أعلن صباح اليوم، أنه تم "اعتراض قطعة جوية مسيرة جنوب قطاع غزة خلال تحليقها في سماء القطاع باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي".وأضاف الجيش، أن " المسيّرة لم تخترق داخل الأراضي الإسرائيلية وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ اقلاعها"، وفق قوله.بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن منظومة القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيرة في أجواء السياج الأمني بمدينة رفح جنوب القطاع.وأشارت الصحيفة، إلى أن الطائرة تم اعتراضها أثناء تحليقها من غزة باتجاه أشكول.