شؤون فلسطينية

فيديو.. لحظة اعتراض الاحتلال طائرة مسيّرة عند حدود القطاع صباح اليوم

فيديو.. لحظة اعتراض الاحتلال طائرة مسيّرة عند حدود القطاع صباح اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو يوضح لحظة اعتراضه طائرة مسيّرة، صباح اليوم الأحد، عند حدود قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن صباح اليوم، أنه تم "اعتراض  قطعة جوية مسيرة جنوب قطاع غزة خلال تحليقها في سماء القطاع باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي".


وأضاف الجيش، أن " المسيّرة لم تخترق داخل الأراضي الإسرائيلية وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ اقلاعها"، وفق قوله.

بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن منظومة القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيرة في أجواء السياج الأمني بمدينة رفح جنوب القطاع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطائرة تم اعتراضها أثناء تحليقها من غزة باتجاه أشكول.


 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس ويمدد اعتقال آخرين

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس ويمدد اعتقال آخرين

نابلس: الاحتلال يواصل حصار بلدة عقربا وإصابات بمواجهات في بيت فوريك

نابلس: الاحتلال يواصل حصار بلدة عقربا وإصابات بمواجهات في بيت فوريك

المعتقلان الإداريان اخميّس ونزّال يعلّقان إضرابهما عن الطعام

المعتقلان الإداريان اخميّس ونزّال يعلّقان إضرابهما عن الطعام

فيديو.. لحظة اعتراض الاحتلال طائرة مسيّرة عند حدود القطاع صباح اليوم

فيديو.. لحظة اعتراض الاحتلال طائرة مسيّرة عند حدود القطاع صباح اليوم

خوري يدعو لحشد الإمكانات لإنقاذ المسجد الأقصى من خطر التهويد والتقسيم

خوري يدعو لحشد الإمكانات لإنقاذ المسجد الأقصى من خطر التهويد والتقسيم

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً عند مدخل أريحا الجنوبي

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً عند مدخل أريحا الجنوبي

مجدلاني: نسعى إلى توفير كافة الخدمات الإنسانية للأسر الفقيرة والمهمشة

مجدلاني: نسعى إلى توفير كافة الخدمات الإنسانية للأسر الفقيرة والمهمشة

مركز فلسطين: الأسرى يراقبون تنفيذ الاحتلال لتعهداته بوقف العقوبات بحقهم

مركز فلسطين: الأسرى يراقبون تنفيذ الاحتلال لتعهداته بوقف العقوبات بحقهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس ويمدد اعتقال آخرين

الاحتلال يعتقل شاباً من القدس ويمدد اعتقال آخرين

المعتقلان الإداريان اخميّس ونزّال يعلّقان إضرابهما عن الطعام

المعتقلان الإداريان اخميّس ونزّال يعلّقان إضرابهما عن الطعام

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً عند مدخل أريحا الجنوبي

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً عند مدخل أريحا الجنوبي

تفاصيل لقاء اشتية مع مطران الأردن للروم الأرثوذكس برام الله

تفاصيل لقاء اشتية مع مطران الأردن للروم الأرثوذكس برام الله

سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل يطلقان برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل يطلقان برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال

غزة: لجنة المتابعة للقوى تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس

غزة: لجنة المتابعة للقوى تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس

منوعات

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب &quot;صوت مصر&quot;؟

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب "صوت مصر"؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

نسرين طافش بإطلالة مختلفة من أمام البحر وتتناول وجبة السمك

نسرين طافش بإطلالة مختلفة من أمام البحر وتتناول وجبة السمك

ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

ميريام فارس تتألق بفستان أحمر ناري جريء وجمهورها ينتقدها

ميريام فارس تتألق بفستان أحمر ناري جريء وجمهورها ينتقدها

محمد رمضان يوجّه رسالة لجمهور السعودية خلال حفله الأخير: أنا مش مغرور

محمد رمضان يوجّه رسالة لجمهور السعودية خلال حفله الأخير: أنا مش مغرور

بالفيديو: أحمد سعد ونجله يشعلان مسرح بورسعيد بأغنية &quot;دب دب&quot;

بالفيديو: أحمد سعد ونجله يشعلان مسرح بورسعيد بأغنية "دب دب"

شاهد:عمرو دياب يثير الجدل بعد ظهوره بالحلق في حفل لبنان

شاهد:عمرو دياب يثير الجدل بعد ظهوره بالحلق في حفل لبنان

عربي

الخرطوم: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع

الخرطوم: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع

مصر: الكشف عن حقيقة وصول متحور كورونا الجديد إلى البلاد

مصر: الكشف عن حقيقة وصول متحور كورونا الجديد إلى البلاد

المغرب ينفي تقديمه طلب الإنضمام لمجموعة بريكس

المغرب ينفي تقديمه طلب الإنضمام لمجموعة بريكس

مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى &quot;بريكس&quot;

مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس"