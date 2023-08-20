تحطم مركبة الفضاء الروسية (لونا 25) على سطح القمر



وأضافت: "في أثناء العملية، طرأ موقف لم يكن مقرراً على متن المحطة الأوتوماتيكية، الأمر الذي لم يسمح بتنفيذ المناورة وفقاً للإحداثيات المعطاة".



وأوضحت الوكالة الروسية أن المتخصصين عكفواً على التحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.



الجدير ذكره، أن المهمة الحالية للهبوط على سطح القمر هي الأولى منذ إطلاق مركبة (لونا- 24) السوفياتية عام 1976.



ووصلت المركبة (لونا- 25) يوم الأربعاء الماضي إلى مدار القمر بعد أكثر من خمسة أيام من انطلاقها، وهي تبحث عن موقع هبوط مثالي خلال تحليقها في المدار.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، يوم الأحد، تحطّم مركبة الفضاء الروسية (لونا-25) على سطح القمر، بعد دخولها لمدار غير خاضع للسيطرة.بدورها، قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إن الاتصال انقطع مع المركبة الفضائية (لونا-25) بعد اصطدامها بسطح القمر.وكانت السلطات الروسية، قد أفادت، أمس السبت، بوجود "وضع غير طبيعي" على متن المركبة الفضائية، مشيرة إلى أنه في إطار الإعداد لهبوط المركبة على سطح القمر خلال يومين، كان من المفترض أن تدخل المركبة مداراً جديداً للقمر الساعة 14:10 (11:10 توقيت غرينتش) يوم أمس.