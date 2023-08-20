دولي

إسرائيل تُسجل أول حالة إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد

إسرائيل تُسجل أول حالة إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (قناة كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور (كورونا) الجديد (BA2.86)، بالعالم، والذي يحتوي أكثر من 36 طفرة، في إسرائيل، يوم الخميس الماضي.

ونقلت القناة عن رئيس قسم المختبرات بمستشفى (ايخيلوف)، قوله: "هذه أول حالة في العالم بالمتحور، وبعدها تم اكتشاف حالات أيضاً في الدنمارك وإنجلترا والولايات المتحدة".

وأضاف، أن "كثرة عدد الطفرات فيه قد يكون مؤشراً على أنه قد يفلت من قدرة اللقاحات".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تراقب عن كثب متحوّراً جديداً من (كوفيد 19)، وصنفته بأنه "متحور تحت المراقبة" نظراً للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.

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