شؤون فلسطينية

مجدلاني: نسعى إلى توفير كافة الخدمات الإنسانية للأسر الفقيرة والمهمشة

مجدلاني: نسعى إلى توفير كافة الخدمات الإنسانية للأسر الفقيرة والمهمشة
وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية "إننا في وزارة التنمية متحدون مع كل الشركاء الدوليين والمحليين كذلك أصحاب المبادرات التطوعية من أجل توفير كافة الخدمات الانسانية للأسر الفقيرة والمهمشة، وكذلك الأسر التي تتعرض للأزمات من أجل تعزيز صمودهم".

وأكد  مجدلاني، في بيان أصدره لمناسبة الذكرى العشرين لليوم العالمي للعمل الإنساني "على ضرورة توفير الحماية الدولية  للمدنيين الفلسطينيين الذين يقع عليهم كافة أشكال الانتهاكات من قبل الاحتلال الاسرائيلي مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لحمايتهم".

ونوه  مجدلاني إلى الدور الفاعل والحيوي للخدمات الانسانية التي يقدمها العاملين ومدى أهميتها في سد احتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة والفئات التي تتعرض للأزمات والكوارث كما أكد على ضرورة حماية هؤلاء العاملين وتقديم كل الدعم لهم وتوفير كل السبل لتمكينهم من أداء مهمتهم الانسانية مثمناً دورهم وجهودهم. 

وفي هذا الاطار، وجه مجدلاني تعليماته من أجل زيارة الجمعيات التي تقدم خدمات انسانية لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة في كافة المحافظات للاطلاع على أوضاع هذه الفئات وتقديم الرعاية والحماية لهم وكذلك الاطلاع على أوضاع العاملين في مجال العمل الانساني في القطاع الأهلي وتقديم كل ما يلزم لدعمهم ومساعدتهم وحمايتهم.   

واختتم: " في الذكرى العشرين لليوم العالمي للعمل الإنساني، نحيي عمال الإغاثة الإنسانية على عملهم الدؤوب الذي يقومون به دون كلل أو ملل ونكرر المطالبة بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين الفلسطينيين".

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