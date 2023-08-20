حماس: أي هجوم من المستوطنين سيواجه بمقاومة صلبة وعنيدة

رام الله - دنيا الوطنقال محمد حمادة، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "أي هجوم للمستوطنين بالضفة والقدس سيواجه بمقاومة صلبة وعنيدة، وعلى الاحتلال أن يحذر شعباً موحداً على قلب رجل واحد للدفاع عن نفسه".وأضاف حمادة، في تصريح صحفي، الأحد، على أن "شعبنا قادر على وضع حد لحماقات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة، ومستعد لبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على كرامته واستعادة حقوقه وطرد المغتصبين لأرضه والمدنسين لمقدساته".وشدد حمادة على أن "تشكيل لجان حماية للمدن والقرى الفلسطينية بات ضرورة ملحة في ظل مخططات المستوطنين للهجوم على أهلنا، داعيا أبناء شعبنا إلى التأهب والاستنفار لصد العدوان ومواجهة هذه الميليشيات الإرهابية".ودعا الناطق باسم حركة (حماس) الشباب الثائر في ربوع الضفة والقدس "لتوجيه ضربات قاسية للمستوطنين، ومواصلة الثأر لدماء الشهداء، والسير على نهج بطل حوارة الذي قتل مستوطنيْن السبت في عملية نوعية وبطولية".