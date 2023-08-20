مصر: الكشف عن حقيقة وصول متحور كورونا الجديد إلى البلاد

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أنه حتى هذه اللحظة لم يصل المتحور الجديد لفيروس كورونا "EG.5" إلى مصر، مشيراً إلى أن أي إصابات في البلاد سيعلن عنها فوراً.



وقال تاج الدين، في تصريحات صحفية "إننا نسمع كل فترة عن متحور جديد لفيروس (كورونا) مثير للقلق، فيما المظهر العام عالمياً لا يوحي بأزمة جديدة".



وأضاف، أن "جائحة (كورونا) انتهت كحالة طوارئ عالمية ولكن الفيروس ما زال موجوداً كفيروس تنفسي"، موضحاً أن الإنفلونزا الموسمية عدد فيروساتها 256، ولذا تطعيم الإنفلونزا يتم تغييره كل عام وفقا للنوع الأكثر انتشاراً، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتابع تاج الدين: "17% من عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة الأمريكية، وإحصائياً يهمنا مدى انتشار الفيروس، ومدى حدته وعدد إصابته وتداعياته ونسب الوفيات منه".



وأردف مسشتار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية: "المتحور الجديد EG.5 قدرته على الانتشار أكثر مما قبله، ومتحور (أوميكرون)" كان يصيب عدداً أكبر من البشر، ونقلق لأن الإصابات تكون أكثر وربما تؤدي لمضاعفات للمرض، والمتحورالجديد وصل إلى 55 دولة".



وعن أعراض المتحور الجديد "EG.5"، لفت إلى أن "الأعراض هي نفسها أعراض فيروس (كورونا) من ارتفاع للحرارة والتهاب في الحلق و"تكسير" (تعب) في الجسم"، موضحاً أن علاج حالات البرد المنتشرة حالياً هو الراحة في المنزل يومين أو ثلاثة حتى لا يعدي المصاب غيره ويستخدم أدواته الواحدة.



وأفاد بأنه لا مؤشرات لعودة الكمامات ولا مؤشرات لتطيعم قومي، مردفاً: "هناك فئات ننصحها بنوعين من التطعيمات الإنفلونزا الموسمية وتطيعم ضد (كورونا)، وهم صغار السن وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو الأورام أو السكر".







رام الله - دنيا الوطن