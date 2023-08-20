القدس: شرطة الاحتلال تعتدي على شاب من مخيم شعفاط وتحوله للاعتقال المنزلي

رام الله - دنيا الوطناعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على الشاب عروة شيخ علي من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وتركت على وجهه علامة "نجمة داود"، قبل الإفراج عنه وتحويله إلى الاعتقال المنزلي.وزعمت شرطة الاحتلال، في أعقاب الكشف عن علامة "نجمة داود"، أنها "ناجمة على ما يبدو عن رباط حذاء أحد أفراد الشرطة وأن شيخ علي قاوم اعتقاله".وقال شيخ علي إنه وخلال اعتقاله، انهال أفراد الشرطة عليه بلكمات في جميع أنحاء جسده وغطوا وجهه بقطعة قماش"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).