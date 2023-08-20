شؤون فلسطينية

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال
لقاء حواري في غزة حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال
رام الله - دنيا الوطن
نظمت كتلة الوحدة العمالية بمحافظة شرق غزة لقاءً حوارياً حول التصاريح وآليات التشغيل بداخل أراضي الـ48، في مقر اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) بمدينة غزة، بحضور نقابي وعمالي ومشاركة فعاليات وطنية واجتماعية وجهات حكومية.

بدوره، تحدث محمد طبيل، مدير عام التشغيل في وزارة العمل بغزة عن ملف التصاريح وآلية العمل ما بين وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية منذ العام 2021م في جانب تصاريح "احتياجات اقتصادية" حيث لا يضمن هذا النمط من العمل حقوق العمال بأراضي 48 سواء إصابات العمل أو الوفاة.

وقال طبيل إن "عدد التصاريح المعنونة بـ"احتياجات اقتصادية" وصل إلى 18 ألف تصريح، ونعمل على تحويل هذه التصاريح بالكامل إلى الحقوق العمالية وفق قانون العمل المعمول به بمناطق الـ48 وتوسيع دائرة العمل في مجالات الخدمات العامة بدلاً من الاكتفاء بخدمات الزارعة والبناء فقط".

وأوضح طبيل أن "وزارة العمل بغزة قامت بتنظيم سوق العمل بإجراء مقابلات مع نحو 500 عامل يعملون بمناطق الـ48 لمعرفة المعاناة التي يتعرض لها العامل ومعرفة أوجه الاستغلال التي تمارسها شركات وأفراد التشغيل، والتي أدت لوفاة 14 عامل أثناء عملهم داخل مناطق الـ48 وإصابة المئات منهم وفقدوا حقوقهم الأساسية في التعويضات المالية وغيرها".

وشدد طبيل أن "آليات العمل وفق الوزارة تضمن حقوق العمال ومراقبة ذلك مالياً بما يضمن حصولهم على كامل حقوقهم العمال والقضاء على ظاهرة السماسرة في سوق العمل الفلسطيني"، لافتاً إلى أن آليات التعاون مع الشؤون المدنية تأتي في إطار ترشيح أسماء العمال وفق التصنيف المعمول به حالياً بغزة.

من جهة أخرى، تحدث عبد الرؤوف قعدان، مدير عام التصاريح في هيئة الشؤون المدنية، عن دور الهيئة، مؤكداً أنه "لا علاقة لها بشكل مباشر فيما  يتعلق بشركات المشغل، ولم يطرح علينا الموضوع وآلياته وسمعنا عنه كما سمع عنه أبناء شعبنا بقطاع غزة".

وتساءل قعدان عن شكل وطبيعة هذه الشركات الخمس التي منحت لها صلاحيات فيما يتعلق بتشغيل العمال، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً في عدد تصاريح المعنونة بـ"احتياجات اقتصادية" من خلال إجراءات الاحتلال في سحب التصاريح من معبر بيت حانون/ إيرز أو عدم تجديد هذه التصاريح، حيث وصل عددها الآن نحو 2700 تصريح.

وبين قعدان أن الأموال التي تجبى من العمال عبر شركات المشغل، تشكل سابقة أولى في تاريخ السلطة الفلسطينية، مضيفاً "وجود نحو 17000 تصريح لعمال داخل مناطق الـ48 من أصل 140 ألف مسجل لتصريح عمل في وزارة العمل بغزة"، ونوه إلى أنه في حال تشغيل الشركات سيزداد عدد العمال ما يترك تساؤلاً حول الأموال والرسوم التي تجبى منهم.

من ناحيته، أشار وائل خلف مسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة وعضو الأمانة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إلى أن "سوق العمل في مناطق الـ48 يتحكم بها الاحتلال وفق معايير سياسية وأمنية، وما يجري في مناطق الـ48 هو استغلال للعمال في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي".

وأوضح خلف أن "المسؤول المباشر عن عملية التشغيل وتنظيم سوق العمل هي الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل، والتي تعمل وفق اتفاقية باريس الاقتصادية وفق البند السابع الذي ينظم الصلة مع مكاتب العمل بمناطق الـ48".

وتساءل القيادي العمالي عن الضمانات والآليات التي تكفل حقوق العمال وفق قانون العمل بمناطق الـ48 والذي يجري تجاوزها الآن عبر شركات المشغل والمدة القانونية للتصريح، والتي تقدر بستة شهور بدلاً من تسعة شهور للتهرب من حقوق العمال التي ينص عليها القانون بمناطق الـ48.

وطالب خلف وزارة العمل "بمحاسبة سماسرة التصاريح بغزة والضفة ووضع حد لظاهرة استغلال العمال، لتنظيم سوق العمل ضمن قوانين منظمة العمل الدولية والتي أصدرت نتائجها في إطار زيارة رسمية للأراضي المحتلة أن العامل الفلسطيني يتعرض لانتهاكات خطيرة في مجالات العمل والحقوق، والتفتيش على الحواجز والمعابر بنظام الليزر ما يلحق بالعامل مخاطر صحية".

كما دعا خلف وزارة العمل  بغزة للتراجع عن قرارها الأخير حول شركات المشغل، والعمل ضمن قانون العمل الفلسطيني ودائرة التشغيل لتنظيم سوق العمل عبر التنسيق مع الحكومة والوزارة في رام الله من أجل الحد مظاهر استغلال العمال.

وجرت في ختام اللقاء الحواري نقاشات ومداخلات من العمال والمهتمين في قضايا التشغيل والتأمين الصحي وتصنيفات العمال.

 









أخبار ذات صلة

مركز فلسطين: الأسرى يراقبون تنفيذ الاحتلال لتعهداته بوقف العقوبات بحقهم

مركز فلسطين: الأسرى يراقبون تنفيذ الاحتلال لتعهداته بوقف العقوبات بحقهم

تفاصيل لقاء اشتية مع مطران الأردن للروم الأرثوذكس برام الله

تفاصيل لقاء اشتية مع مطران الأردن للروم الأرثوذكس برام الله

سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل يطلقان برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل يطلقان برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

حماس: أي هجوم من المستوطنين سيواجه بمقاومة صلبة وعنيدة

حماس: أي هجوم من المستوطنين سيواجه بمقاومة صلبة وعنيدة

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

القدس: شرطة الاحتلال تعتدي على شاب من مخيم شعفاط وتحوله للاعتقال المنزلي

القدس: شرطة الاحتلال تعتدي على شاب من مخيم شعفاط وتحوله للاعتقال المنزلي

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال

الوزير غنيم: رفع كفاءة البلديات أساس استدامة الخدمة

الوزير غنيم: رفع كفاءة البلديات أساس استدامة الخدمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء اشتية مع مطران الأردن للروم الأرثوذكس برام الله

تفاصيل لقاء اشتية مع مطران الأردن للروم الأرثوذكس برام الله

سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل يطلقان برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل يطلقان برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال

غزة: لجنة المتابعة للقوى تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس

غزة: لجنة المتابعة للقوى تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس

المجلس الوطني يدين مصادقة الاحتلال على خطة خمسية للقدس المحتلة

المجلس الوطني يدين مصادقة الاحتلال على خطة خمسية للقدس المحتلة

العربية الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال بالقدس في تصاعد مستمر

العربية الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال بالقدس في تصاعد مستمر

الديمقراطية: ندعو رئيس أركان جيش الاحتلال لاستخلاص العبر من عملية حوارة

الديمقراطية: ندعو رئيس أركان جيش الاحتلال لاستخلاص العبر من عملية حوارة

منوعات

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب &quot;صوت مصر&quot;؟

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب "صوت مصر"؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

نسرين طافش بإطلالة مختلفة من أمام البحر وتتناول وجبة السمك

نسرين طافش بإطلالة مختلفة من أمام البحر وتتناول وجبة السمك

ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

ميريام فارس تتألق بفستان أحمر ناري جريء وجمهورها ينتقدها

ميريام فارس تتألق بفستان أحمر ناري جريء وجمهورها ينتقدها

محمد رمضان يوجّه رسالة لجمهور السعودية خلال حفله الأخير: أنا مش مغرور

محمد رمضان يوجّه رسالة لجمهور السعودية خلال حفله الأخير: أنا مش مغرور

بالفيديو: أحمد سعد ونجله يشعلان مسرح بورسعيد بأغنية &quot;دب دب&quot;

بالفيديو: أحمد سعد ونجله يشعلان مسرح بورسعيد بأغنية "دب دب"

شاهد:عمرو دياب يثير الجدل بعد ظهوره بالحلق في حفل لبنان

شاهد:عمرو دياب يثير الجدل بعد ظهوره بالحلق في حفل لبنان

عربي

مصر: الكشف عن حقيقة وصول متحور كورونا الجديد إلى البلاد

مصر: الكشف عن حقيقة وصول متحور كورونا الجديد إلى البلاد

المغرب ينفي تقديمه طلب الإنضمام لمجموعة بريكس

المغرب ينفي تقديمه طلب الإنضمام لمجموعة بريكس

مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى &quot;بريكس&quot;

مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس"

العراق: وفاة عسكري فرنسي في حادث سير

العراق: وفاة عسكري فرنسي في حادث سير