الوزير غنيم: رفع كفاءة البلديات أساس استدامة الخدمة

رام الله - دنيا الوطنأكد مازن غنيم، رئيس سلطة المياه على أهمية تطوير البلديات والهيئات المزودة للمياه ورفع كفاءتها في إدارة القضايا الفنية والإدارية لضمان تقديم الخدمات المناطة بها على الشكل الأمثل.جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، برئيس وأعضاء بلدية العيزرية لحث جملة من القضايا، موضحاً أن عملية إدارة توزيع كميات المياه والتقليل من الفاقد وتحسين عملية الجباية تساهم في استدامة الخدمة.واستمع الوزير غنيم في بداية اللقاء الى طرح البلدية لعدد من القضايا الملحة التي تحتاج إليها بلدية العيزرية والتي تتمثل الحاجة إلى تأهيل وتوسعة شبكة المياه الداخلية الحالية لتشمل مناطق العمران الممتدة في أعالي المنطقة، وكذلك الحاجة إلى تقليل نسبة الفاقد التي تصل حالياً إلى 37%، إلى جانب العمل مستقبلاً على حل مشكلة الصرف الصحي.من جانبه، أكد غنيم على ضرورة وضع البلدية خطة شاملة تساعدها على حل الإشكاليات الناجمة عن عدم تسديد المواطنين لمستحقات المياه والتي باتت تثقل عاتق البلدية وتقف عائقا أمام تنفيذ مشاريع وتدخلات تساهم في خدمة المنطقة وكذلك تزيد من حجم مديونية البلدية لصالح الحكومة.كما أشار غنيم خلال اللقاء الى ضرورة معالجة البلدية لآلية توزيع المياه لضمان عدم حدوث مشكلة مائية في المنطقة وكذلك ضرورة تصويب وضع المناطق التابعة لها بما يضمن توفير الخدمة بالشكل المناسب وتعزيز وضع البلدية كمقدم للخدمة.