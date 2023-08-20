غزة: لجنة المتابعة للقوى تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس





رام الله - دنيا الوطنحذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، من "الاستمرار في المشاريع الإحلالية الدينية التي ينفذها الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك، والمتمثلة في مشاريع التقسيم الزماني والمكاني ومزاعم الهيكل واقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد خلال أعيادهم المشؤومة".وقالت اللجنة خلال بيان لها، الأحد، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، إن "شعبنا سيقف بكل مكوناته الوطنية ليواجه هذه المخاطر، ويذود عن حمى مقدساته"، داعية جميع أبناء شعبنا للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى لكل من استطاع لذلك سبيلاً.ووجهت "تحية عز وإكبار لبلدة حوارة البطولة، ولمنفذي العملية البطولية بالأمس فيها"، مؤكدة أن "هذا هو الطريق الصحيح لمواجهة عربدة المستوطنين وجيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ودعت لتفعيل جميع نقاط الاشتباك مع الاحتلال في الضفة".وطالبت مكونات شعبنا الوطنية في أراضي 48 بضرورة الإسراع لإيجاد حلّ وطني لوقف نزيف الدم العربي في أراضي 48، ومواجهة الجريمة المنظمة المدعومة من مؤسسات الاحتلال؛ والمسكوت عنها من قِبل شرطته المتواطئة.