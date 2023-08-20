الخارجية تبلغ عدداً من السفراء ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها أبلغت عدد من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه، ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد، بتعليمات من الرئيس محمود عباس.
وأوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن: "إجراءات التقاعد للسفراء ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول، وسيتم إبلاغهم بذلك في حينه".
وأضافت، أن "الوزارة انتهزت المناسبة لتقديم الشكر والامتنان لكلٍ منهم على جهودهم المميزة خلال فترة خدمتهم الدبلوماسية لصالح قضيتهم فلسطين، متمنية لهم كل التوفيق ما بعد التقاعد، وستعمل على تكريم كلٍ من هؤلاء السفراء في حينه".
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