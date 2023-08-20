شؤون فلسطينية

الخارجية تبلغ عدداً من السفراء ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد

الخارجية تبلغ عدداً من السفراء ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد
وزارة الخارجية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها أبلغت عدد من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه، ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد، بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن: "إجراءات التقاعد للسفراء ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول، وسيتم إبلاغهم بذلك في حينه".

وأضافت، أن "الوزارة انتهزت المناسبة لتقديم الشكر والامتنان لكلٍ منهم على جهودهم المميزة خلال فترة خدمتهم الدبلوماسية لصالح قضيتهم فلسطين، متمنية لهم كل التوفيق ما بعد التقاعد، وستعمل على تكريم كلٍ من هؤلاء السفراء في حينه".

أخبار ذات صلة

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال

الوزير غنيم: رفع كفاءة البلديات أساس استدامة الخدمة

الوزير غنيم: رفع كفاءة البلديات أساس استدامة الخدمة

غزة: لجنة المتابعة للقوى تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس

غزة: لجنة المتابعة للقوى تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس

الخارجية تبلغ عدداً من السفراء ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد

الخارجية تبلغ عدداً من السفراء ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد

الرئيس عباس يكرم محافظي الضفة وغزة الذين أحيلوا للتقاعد

الرئيس عباس يكرم محافظي الضفة وغزة الذين أحيلوا للتقاعد

المجلس الوطني يدين مصادقة الاحتلال على خطة خمسية للقدس المحتلة

المجلس الوطني يدين مصادقة الاحتلال على خطة خمسية للقدس المحتلة

مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل بغزة

مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل بغزة

حكومة الاحتلال تُصادق على خطة خمسية للقدس المحتلة

حكومة الاحتلال تُصادق على خطة خمسية للقدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال

غزة: تفاصيل لقاء حواري حول تصاريح العمل وآليات تشغيل العمال

غزة: لجنة المتابعة للقوى تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس

غزة: لجنة المتابعة للقوى تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس

المجلس الوطني يدين مصادقة الاحتلال على خطة خمسية للقدس المحتلة

المجلس الوطني يدين مصادقة الاحتلال على خطة خمسية للقدس المحتلة

العربية الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال بالقدس في تصاعد مستمر

العربية الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال بالقدس في تصاعد مستمر

الديمقراطية: ندعو رئيس أركان جيش الاحتلال لاستخلاص العبر من عملية حوارة

الديمقراطية: ندعو رئيس أركان جيش الاحتلال لاستخلاص العبر من عملية حوارة

&quot;الاقتصاد&quot; تسجل 9 مصانع و199 شركة و426 تاجرا خلال يوليو الماضي

"الاقتصاد" تسجل 9 مصانع و199 شركة و426 تاجرا خلال يوليو الماضي

بن غفير يخصص 120 مليون شيكل لتعزيز أمن المستوطنات بالقدس

بن غفير يخصص 120 مليون شيكل لتعزيز أمن المستوطنات بالقدس

التنمية بغزة توضح معايير صرف المنحة القطرية للشهر الجاري

التنمية بغزة توضح معايير صرف المنحة القطرية للشهر الجاري

منوعات

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب &quot;صوت مصر&quot;؟

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب "صوت مصر"؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

نسرين طافش بإطلالة مختلفة من أمام البحر وتتناول وجبة السمك

نسرين طافش بإطلالة مختلفة من أمام البحر وتتناول وجبة السمك

ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

ميريام فارس تتألق بفستان أحمر ناري جريء وجمهورها ينتقدها

ميريام فارس تتألق بفستان أحمر ناري جريء وجمهورها ينتقدها

محمد رمضان يوجّه رسالة لجمهور السعودية خلال حفله الأخير: أنا مش مغرور

محمد رمضان يوجّه رسالة لجمهور السعودية خلال حفله الأخير: أنا مش مغرور

بالفيديو: أحمد سعد ونجله يشعلان مسرح بورسعيد بأغنية &quot;دب دب&quot;

بالفيديو: أحمد سعد ونجله يشعلان مسرح بورسعيد بأغنية "دب دب"

شاهد:عمرو دياب يثير الجدل بعد ظهوره بالحلق في حفل لبنان

شاهد:عمرو دياب يثير الجدل بعد ظهوره بالحلق في حفل لبنان

عربي

المغرب ينفي تقديمه طلب الإنضمام لمجموعة بريكس

المغرب ينفي تقديمه طلب الإنضمام لمجموعة بريكس

مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى &quot;بريكس&quot;

مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس"

العراق: وفاة عسكري فرنسي في حادث سير

العراق: وفاة عسكري فرنسي في حادث سير

خلال مداهمة في بيروت.. مقتل مشتبه به بهجوم قَتَل ستة أشخاص بدمشق

خلال مداهمة في بيروت.. مقتل مشتبه به بهجوم قَتَل ستة أشخاص بدمشق