شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يكرم محافظي الضفة وغزة الذين أحيلوا للتقاعد

الرئيس عباس يكرم محافظي الضفة وغزة الذين أحيلوا للتقاعد
الرئيس عباس يكرم محافظي الضفة وغزة الذين أحيلوا للتقاعد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الرئيس محمود عباس "قلّد عدداً من القادة والمناضلين المحافظين، نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين، لمناسبة انتهاء مهامهم وتقاعدهم".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، ظهر اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، كلاً من: اللواء إبراهيم محمد محمود رمضان، واللواء رافع توفيق حسين رواجبة، وعصام رشيد أبو بكر، واللواء أكرم جبران جبر الرجوب، وأحمد عبد الفتاح نصر، وأحمد العبد محمد الشيبي، واللواء يونس إبراهيم فايز العاصي، وكامل أحمد حسن حميد.

كما كرم الرئيس عباس، المحافظين المتقاعدين الذين لم يتمكنوا من الحضور، وهم: إبراهيم أبو النجا، واللواء صلاح إحسان أبو وردة، وجهاد علي أبو العسل، واللواء جبرين إلياس البكري.

ومنح الرئيس عباس، المحافظين المتقاعدين، نجمة الاستحقاق، "تقديراً لمسيرتهم النضالية خلال فترة عملهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وفي خدمة أهداف المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته، وحماية القرار الوطني المستقل على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقا مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس، إنه "بناءً على توجيهات الرئيس، تم تنظيم هذه الفعالية الوطنية لتكريم عدد من القادة والمناضلين الفلسطينيين، لمناسبة انتهاء مهامهم وتقاعدهم، وهم الذين شغلوا مناصب عدة رفيعة، خدمة لأبناء شعبهم الفلسطيني، وآخرها كمحافظين وممثلين للسيد الرئيس في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، تحملوا خلالها مسؤوليات جساما في أحلك الظروف".

وأضاف، أن "الرئيس عباس قد أعطى توجيهاته بتنظيم فعالية وطنية قريباً لتكريم عدد آخر من المحافظين السابقين المتقاعدين أو الذين رحلوا عنا".

وحضر مراسم التكريم، نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج،  ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، والمحافظ موفق دراغمة من شؤون المحافظات.




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