مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل بغزة





وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، قد أعلن صباح اليوم وفاة نزيل (67 عاماً) في مستشفى الشفاء بعد نقله من مركز تأهيل وإصلاح مدينة غزة.



وأوضح البزم في تصريح مقتضب، أن "النزيل كان يعاني من أمراض القلب، وهو محكوم بالإعدام، وقد تم توقيفه عام 2015".

رام الله - دنيا الوطنطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة بغزة، بفتح تحقيق في حادثة وفاة الموقوف نصر أبو العيش اليوم الأحد، للتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف وإجراءات الاحتجاز ومدى احترامها للمحددات القانونية، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.وأكد المركز، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن "كل وفاة في مراكز الاحتجاز والتوقيف هي وفاة مشتبهة، تفرض على السلطات واجب التحقيق فيها".