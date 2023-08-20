دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 114 شخصاً

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 114 شخصاً
حرائق هاواي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المحلية في ولاية هاواي الأميركية، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات ماوي إلى 114 شخصاً، فيما لا تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.

وقال حاكم هاواي جوش غرين، إن عدد القتلى في هذه الكارثة من المتوقع أن يزيد كل يوم، مشيراً إلى أن أكثر من 2200 مبنى دمر، وتضرر 500 مبنى آخر، بتكلفة تقدر بنحو ستة مليارات دولار أميركي.

ومساء الجمعة، قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس جو بايدن أمر بتخصيص مساعدات اتحادية إضافية لجزيرة هاواي لإزالة الأنقاض وإجراءات الحماية العاجلة.

ومنذ عام 2018، دمرت حرائق الغابات في الولايات المتحدة ما يقرب من 63 ألف مبنى، معظمها كانت منازل.

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