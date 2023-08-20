غزة: المحكمة العسكرية تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه



وشددت المحكمة، في تصريح صحفي، أنه "في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً".



وقالت أنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه "متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة".









رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، المتهم/ مصطفى عزمي شكري جودة، هوية رقم (804747202) سكان رفح الشابورة، عشرة أيام من تاريخ اليوم الأحد الموافق 20 آب/ أغسطس 2023، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.