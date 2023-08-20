أول تعليق رسمي فلسطيني على خطة الاحتلال بشأن القدس





واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي، الخطة "لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة، بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للمواطنين الفلسطينيين وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس وتعزيز الاستيطان في القدس ومحيطها، في ظل استمرار حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولة أسرلتها وإغراقها بالاستيطان من الجهات كافة وعزلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، تكريساً لضمها وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيداً عن أية مفاوضات".



وأكدت الوزارة أنّ "هذه الخطة ذات أهداف استعمارية توسعية وعنصرية واضحة، وليست بهدف ما تروج له الحكومة الإسرائيلية بشأن ردم الفجوة بين شطريّ المدينة، بل تسعى تلك الخطة إلى تعميق عمليات مصادرة أراضي المواطنين وخلق بيئة طاردة لهم من مدينتهم المقدسة".





رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بأشد العبارات ما بات يُعرف بخطة الاحتلال "الاستراتيجية لتطوير شرقيّ القدس" وبمبلغ يقارب أربعة مليار شيكل.