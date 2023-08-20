الديمقراطية: ندعو رئيس أركان جيش الاحتلال لاستخلاص العبر من عملية حوارة





رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، رئيس أركان جيش الاحتلال "الجنرال هاليفي"، إلى استخلاص العبر عملية حوارة جنوب نابلس، مساء أمس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، وانسحاب المنفذ.وقالت الجبهة في بيان لها: "إن عملية حوارة البطولية رسالة واضحة الكلمات، تؤكد لحكومة الاحتلال وجيشه، أن أعمال القمع الدموي وهدم المنازل وإبعاد المناضلين واعتقالهم، وحجز جثامين الشهداء، كلها إجراءات وسياسات أثبتت فشلها في القضاء على روح المقاومة لدى شعبنا وثباته وصموده، إلى أن تتحقق أهدافه في الحرية وتقرير المصير، ورحيل الاحتلال ومستوطنيه، وقيام الدولة الفلسطينية الحرّة السيّدة وعاصمتها القدس ".وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها ورسالتها إلى هاليفي وقيادة جيش الاحتلال، بالتأكيد على "أن الذين سبقوكم في أعمال القمع والإجرام، توصلوا في تجربتهم الفاشلة مع مقاومة شعبنا، إلى أن القضية الفلسطينية لا حل لها إلا بالقوة، وأن على قيادة العدوان أن تقتنع أن الحل الوحيد، هو الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف".