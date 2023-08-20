شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تسجل 9 مصانع و199 شركة و426 تاجرا خلال يوليو الماضي

"الاقتصاد" تسجل 9 مصانع و199 شركة و426 تاجرا خلال يوليو الماضي
وزارة الاقتصاد
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إنها صادقت على ترخيص 9 مصانع جديدة بقيمة استثمارية بلغت 4.9 مليون دولار، في شهر تموز/ يوليو الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 200% مقارنة مع حزيران/ يونيو، وارتفاعا بنسبة 28.6% مقارنة مع الشهر المقابل لعام 2022.

ووفق التقرير الإحصائي الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، تركزت هذه المصانع في محافظات أريحا، والخليل، وبيت لحم، ورام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس، وتوزعت على عدة مجالات في الصناعات التحويلية، واستحوذت صناعة منتجات المطاط واللدائن على الحصة الكبرى، وبنسبة 66.0% من إجمالي رأس المال، فيما استحوذت صناعة المنتجات الغذائية على نسبة 20.5%.

الشركات المسجلة

وسجلت الوزارة في شهر تموز، 199 شركة جديدة في محافظات الضفة برأسمال إجمالي، وصل إلى 13.3 مليون دولار، وشهد عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر تموز 2023 انخفاضا بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 44.2% مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022.

السجل التجاري

وسجلت 426 تاجرا جديدا، وشكلت الإناث 3.9% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري، كما ارتفع عدد التجار المسجلين لشهر تموز 2023 بنسبة 18.7% عن الشهر السابق، فيما وارتفع هذا العدد بنسبة 52.7% بالمقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2022.

شهادات المنشأ

كما صادقت الاقتصاد، خلال شهر تموز على 188 شهادة منشأ لمحافظات الضفة بقيمة 10.20 مليون دولار، بارتفاع 52.2% مقارنة بالشهر السابق، مقابل ارتفاع هذه القيمة بنسبة 36.0% مع الشهر المقابل من عام 2022، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 18.2% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.

رخص الاستيراد

وأصدرت الوزارة 3,357 رخصة استيراد خلال شهر تموز 2023، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 306 ملايين دولار، فيما شهد عدد رخص الاستيراد لشهر تموز ارتفاعا بنسبة 42.3% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 3.6% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 164.1% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 68.4% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.

حقوق الملكية الفكرية

وخلال شهر تموز 2023 تم إيداع 256 علامة تجارية لدى "الوزارة" من أجل تسجيلها، وتم تسجيل 62 علامة تجارية جديدة، وجددت 127 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، كما تم إيداع 3 رسوم صناعية جديدة، وتسجيل 3 رسوم صناعية جديدة، وتسجيل براءة اختراع.

خدمات اللامركزية

وقدمت وزارة الاقتصاد 3,501 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية خلال شهر تموز بارتفاع ما نسبته 18.9% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 39.2% مع نفس الشهر من عام 2022.

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