شؤون فلسطينية

بن غفير يخصص 120 مليون شيكل لتعزيز أمن المستوطنات بالقدس

بن غفير يخصص 120 مليون شيكل لتعزيز أمن المستوطنات بالقدس
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تخصيص 120 مليون شيكل لصالح تعزيز أمن مستوطنات القدس المحتلة.

وأعلن بن غفير عن خطة جديدة بدعوى تعزيز الأمن في القدس المحتلة بدعم مالي وصل إلى 120 مليون شيكل قرابة 32 مليون دولار، لصالح الاستيطان في القدس المحتلة.

وتتضمن الخطة نشر المزيد من كاميرات المراقبة وزيادة رواتب قوات الاحتلال وأعدادها، وتعزيز خطط البناء لمراكز قوات الاحتلال، وإنشاء مركز في بلدة جبل المكبر وصياغة وإدارة برامج مخصصة لهذه المراكز، بهدف فرض السيادة الأمنية للاحتلال على المدينة المقدسة.

وكشف مراقبون في القدس عن مخطط استيطاني جديد يستهدف إنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، ويتمثل في جلب 300 ألف مستوطن وتهجير أكثر من 200 ألف فلسطيني، إلى جانب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وأسرلة التعليم بالقدس، وهدم منشآت الفلسطينيين ومنعهم من البناء.

وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت قبل أيام تمويل الاستيطان والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بمليار شيكل، خلال الفترة القادمة، مما سيشجع المستوطنين على الانتقال والعيش في المستوطنات بالضفة الغربية. 

وتشمل الخطة بناء مستوطناتٍ جديدة في مناطق متعددة من الضفة، وتوسيع الاستيطان في مناطق مثل مناطق البحر الميت والأغوار وجنوب جبل الخليل.  وتواصل حكومة الاحتلال مشاريعها الاستيطانية في الضفة المحتلة بلا هوادةٍ، وسط دعوات فلسطينية لإفشال مخططات الاحتلال عبر تصعيد المقاومةِ بكافة أشكالها في كل زمانٍ ومكانٍ.

أخبار ذات صلة

بن غفير يخصص 120 مليون شيكل لتعزيز أمن المستوطنات بالقدس

بن غفير يخصص 120 مليون شيكل لتعزيز أمن المستوطنات بالقدس

التنمية بغزة توضح معايير صرف المنحة القطرية للشهر الجاري

التنمية بغزة توضح معايير صرف المنحة القطرية للشهر الجاري

التعليم بغزة توضح لـ &quot;دنيا الوطن&quot; حقيقة تأجيل افتتاح العام الدراسي

التعليم بغزة توضح لـ "دنيا الوطن" حقيقة تأجيل افتتاح العام الدراسي

استهداف حواجز الاحتلال ومواجهات واعتقال فتى في القدس

استهداف حواجز الاحتلال ومواجهات واعتقال فتى في القدس

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل حول الأسيرين شرقاوي و أبو خلف

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل حول الأسيرين شرقاوي و أبو خلف

مشعل: المسجد الأقصى في قلب الخطر وعلينا نقل الصراع نقلة جديدة

مشعل: المسجد الأقصى في قلب الخطر وعلينا نقل الصراع نقلة جديدة

تسع سنوات على رحيل الشاعر سميح القاسم

تسع سنوات على رحيل الشاعر سميح القاسم

5 قتلى و16 جريحاً في 255 عملاً مقاوماً ببلدة حوارة جنوب نابلس

5 قتلى و16 جريحاً في 255 عملاً مقاوماً ببلدة حوارة جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

استهداف حواجز الاحتلال ومواجهات واعتقال فتى في القدس

استهداف حواجز الاحتلال ومواجهات واعتقال فتى في القدس

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل حول الأسيرين شرقاوي و أبو خلف

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل حول الأسيرين شرقاوي و أبو خلف

مشعل: المسجد الأقصى في قلب الخطر وعلينا نقل الصراع نقلة جديدة

مشعل: المسجد الأقصى في قلب الخطر وعلينا نقل الصراع نقلة جديدة

تسع سنوات على رحيل الشاعر سميح القاسم

تسع سنوات على رحيل الشاعر سميح القاسم

5 قتلى و16 جريحاً في 255 عملاً مقاوماً ببلدة حوارة جنوب نابلس

5 قتلى و16 جريحاً في 255 عملاً مقاوماً ببلدة حوارة جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون جبل صبيح في بيتا والاحتلال يواصل إغلاق البلدة

مستوطنون يقتحمون جبل صبيح في بيتا والاحتلال يواصل إغلاق البلدة

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

بسبب الأوضاع.. تعليق دوام المدارس في بلدة حوارة الأحد

بسبب الأوضاع.. تعليق دوام المدارس في بلدة حوارة الأحد

منوعات

ميريام فارس تتألق بفستان أحمر ناري جريء وجمهورها ينتقدها

ميريام فارس تتألق بفستان أحمر ناري جريء وجمهورها ينتقدها

محمد رمضان يوجّه رسالة لجمهور السعودية خلال حفله الأخير: أنا مش مغرور

محمد رمضان يوجّه رسالة لجمهور السعودية خلال حفله الأخير: أنا مش مغرور

بالفيديو: أحمد سعد ونجله يشعلان مسرح بورسعيد بأغنية &quot;دب دب&quot;

بالفيديو: أحمد سعد ونجله يشعلان مسرح بورسعيد بأغنية "دب دب"

شاهد:عمرو دياب يثير الجدل بعد ظهوره بالحلق في حفل لبنان

شاهد:عمرو دياب يثير الجدل بعد ظهوره بالحلق في حفل لبنان

محمد رمضان في ورطة بعد اتهامه من شاعر بسرقة كلمات قصيدته

محمد رمضان في ورطة بعد اتهامه من شاعر بسرقة كلمات قصيدته

شاهد: معجبات وائل كفوري يقتحمن مسرح حفله الأخير بالاحضان والقُبلات

شاهد: معجبات وائل كفوري يقتحمن مسرح حفله الأخير بالاحضان والقُبلات

صورة: رانيا يوسف تثير الجدل بملابس شفافة من أمام الساحل الشمالي

صورة: رانيا يوسف تثير الجدل بملابس شفافة من أمام الساحل الشمالي

فيديو: ماذا تضمنت الهدية التي استقبلتها أحلام من معجب على المسرح؟

فيديو: ماذا تضمنت الهدية التي استقبلتها أحلام من معجب على المسرح؟

سلاف فواخرجي تبهر الجمهور بصورة لها دون ميك أب

سلاف فواخرجي تبهر الجمهور بصورة لها دون ميك أب

روبي تتألق بإطلالة نارية وفستان مكشوف خلال حفل قصر البارون

روبي تتألق بإطلالة نارية وفستان مكشوف خلال حفل قصر البارون

عربي

المغرب ينفي تقديمه طلب الإنضمام لمجموعة بريكس

المغرب ينفي تقديمه طلب الإنضمام لمجموعة بريكس

مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى &quot;بريكس&quot;

مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس"

العراق: وفاة عسكري فرنسي في حادث سير

العراق: وفاة عسكري فرنسي في حادث سير

خلال مداهمة في بيروت.. مقتل مشتبه به بهجوم قَتَل ستة أشخاص بدمشق

خلال مداهمة في بيروت.. مقتل مشتبه به بهجوم قَتَل ستة أشخاص بدمشق