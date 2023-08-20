شؤون فلسطينية

التنمية بغزة توضح معايير صرف المنحة القطرية للشهر الجاري

التنمية بغزة توضح معايير صرف المنحة القطرية للشهر الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الأحد، توضيحاً حول معايير صرف المنحة القطرية الـ 100 $ لشهر  آب/ أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الصرف سيكون لمن تلقى المنحة اقل من 40 مرة، مبينةً أنه تم الاستكمال من كشف الشؤون على أن يكون فعال في المنحة مسبقاً.

ولفتت إلى أن كشف الشؤون سيكون لمن تلقى المنحة اقل من 10 مرات ولديه عدد ابناء اعزب 3 فما فوق .

وبينت أنه تم إيقاف المسافرين لحين عودتهم بإستثناء المرضى ومرافيقهم على أن لا تتجاوز مدة السفر عام واحد.

كما تم إيقاف من ليس لديه رقم جوال لحين تعديل بيانته على الدخول الموحد .

وجرى ايقاف من لديه تصريح عمل في أراضي عام 48..

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