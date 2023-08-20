التعليم بغزة توضح لـ "دنيا الوطن" حقيقة تأجيل افتتاح العام الدراسي

خاص دنيا الوطن - تامر علياننفت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الأحد، الأخبار المتادولة حول تأجيل افتتاح العام الدراسي في القطاع.وأكد مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في الوزارة أحمد عايش النجار، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" أن العام الدراسي سيفتتح في مواعيده المعلنة مسبقاً.وأوضح النجار أن العام الدراسي سينطلق في مواعيده، حيث سيكون دوام المعلمين يوم الأربعاء المقبل 23/8/2023، في حين سيكون بدء العام الدراسي يوم السبت 26/8/2023.وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية أن وزارة التعليم بغزة قررت تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوع، بسبب الأجواء الحارة الحالية، الأمر الذي نفاه النجار.