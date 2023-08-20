استهداف حواجز الاحتلال ومواجهات واعتقال فتى في القدس





وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف عقب عملية إطلاق النار، وأطلقت القنابل الضوئية في محيط حاجز الزعيم. كما استهدف مقاومون حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بعبوة محلية الصنع. وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي الزعيم وقلنديا عقب استهدافهما، وأعادت فتحهما لاحقا.



واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد في بلدة الطور بالقدس، واقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان، واعتقلت الفتى المقدسي أحمد كبها "14 عاماً".



وشهدت بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة القدس المحتلة، الليلة الماضية، استهدافا لحواجز الاحتلال الإسرائيلي ومواجهات واقتحامات في عدة مناطق.واستهدف مقاومون عبر دراجة نارية، الليلة الماضية، حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة بالرصاص.