هيئة الأسرى تنشر تفاصيل حول الأسيرين شرقاوي و أبو خلف

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل الاعتقال و الوضع الصحي للأسيرين حسن شرقاوي و فادي أبو خلف، و ذلك بعد زيارة محامي الهيئة أشرف الخطيب لهما في سجن مجيدو.و أفادت الهيئة أن الأسير حسن امجد نافع شرقاوي (23 عاما) من مدينة جنين، اعتقل بتاريخ 08.08.2023، و تم الحكمعليه بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، علما أن هذا الاعتقال هو الثاني له، حيث اعتقل لمدة 14 شهرا عام 2019.وحول الوضع الصحي للأسير، فهو يعاني من إصابة في قدمه اليمنى قبل الاعتقال و يمشي مع عكاز، ويحصل على مسكنات للأوجاع ، و قد خضع لعملية في مستشفى ابن سينا في جنين، وتم وضع براغي في قدمه .أما الأسير فادي خالد أبو خلف (21 عاما) من مدينة نابلس، فقد اعتقلته قوات الاحتلال من منزله بتاريخ 29.11.2022، وهو موقوف إداري تم تمديد اعتقاله حتى 27/10/2023 ، وهذا هو التمديد الثالث له.ويعاني أبو خلف من مشاكل في القلب، حيث تم وضع جهاز منظم لدقات القلب له قبل الاعتقال، و يتناول حاليا أدوية كما يخضع لفحوصات دورية.علما أن له أخ أسير في قسم الأشبال ( صامد أبو خلف).