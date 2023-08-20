هيئة الأسرى تنشر تفاصيل حول الأسيرين شرقاوي و أبو خلف
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل الاعتقال و الوضع الصحي للأسيرين حسن شرقاوي و فادي أبو خلف، و ذلك بعد زيارة محامي الهيئة أشرف الخطيب لهما في سجن مجيدو.
و أفادت الهيئة أن الأسير حسن امجد نافع شرقاوي (23 عاما) من مدينة جنين، اعتقل بتاريخ 08.08.2023، و تم الحكم
عليه بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، علما أن هذا الاعتقال هو الثاني له، حيث اعتقل لمدة 14 شهرا عام 2019.
وحول الوضع الصحي للأسير، فهو يعاني من إصابة في قدمه اليمنى قبل الاعتقال و يمشي مع عكاز، ويحصل على مسكنات للأوجاع ، و قد خضع لعملية في مستشفى ابن سينا في جنين، وتم وضع براغي في قدمه .
أما الأسير فادي خالد أبو خلف (21 عاما) من مدينة نابلس، فقد اعتقلته قوات الاحتلال من منزله بتاريخ 29.11.2022، وهو موقوف إداري تم تمديد اعتقاله حتى 27/10/2023 ، وهذا هو التمديد الثالث له.
ويعاني أبو خلف من مشاكل في القلب، حيث تم وضع جهاز منظم لدقات القلب له قبل الاعتقال، و يتناول حاليا أدوية كما يخضع لفحوصات دورية.
علما أن له أخ أسير في قسم الأشبال ( صامد أبو خلف).
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