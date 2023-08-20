أونروا: نحتاج 200 مليون دولار للاستمرار في عملياتنا حتى نهاية العام

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن المنظمة الأممية بحاجة الى 275 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري لاستمرار العمليات والاستجابة الإنسانية.وأوضحت المتحدثة بإسم الوكالة تمارا الرفاعي لقناة (المملكة) الأردنية، أن (أونروا) تحتاج بشكل عاجل إلى 200 مليون دولار للاستمرار في عملياتها حتى نهاية العام، فيما تحتاج إلى 75 مليون دولار إضافية لتتمكن من الاستجابة للوضع الإنساني من خلال توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.وسبق أن حذر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني من "كارثة تلوح في الأفق" قد تواجهها الوكالة في أيلول إذا لم نتلق تمويلا إضافيا.وأوضح أن الوكالة لن تتمكن من مواصلة عملياتها بعد شهر أيلول بدون تمويل إضافي فوري، الأمرالذي يهدد بإغلاق أكثر من 700 مدرسة وأيضا 140 مركزا صحيا، كما أن خدمات الطوارئ في كافة مناطق العمليات سوف تتوقف، ما يترك الملايين من لاجئي فلسطين، الذين يعتمدون على المعونات من (أونروا)، على أعتاب مجاعة.