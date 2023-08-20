المغرب ينفي تقديمه طلب الإنضمام لمجموعة بريكس

رام الله - دنيا الوطننفت وكالة المغرب العربي للأنباء، تقدم المغرب بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة دول (بريكس) وأكدت أنه لن يحضر قمة المجموعة في جنوب أفريقيا.ونفت الوكالة (نقلا عن مصدر دبلوماسي) تصريحا منقول عن أنيل سوكلال وزير خارجية جنوب أفريقيا أدلى به في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فيه إن "المغرب من بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى المجموعة".وقالت الوكالة "جنوب أفريقيا منحت، مرة أخرى، لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول البريكس، دون استشارة مسبقة".وتتألف مجموعة الاقتصادات الناشئة الرئيسية الآن من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن توسعها المحتمل سيجري بحثه في القمة وتقول جنوب أفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن رغبتها في الانضمام.