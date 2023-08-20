دولي

السويد تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إلى أوكرانيا

السويد تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إلى أوكرانيا
السويد وأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف، إن السويد تبنت استراتيجية تقدم بموجبها 500 مليون يورو إلى بلاده، لإصلاح البنية التحتية التي تضررت جراء الحرب.

وقال نيكيفوروف: "بالإضافة إلى الدعم العسكري، تبنت السويد استراتيجية تخصص بموجبها نصف مليار يورو لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا على مدار سنوات. إنه مبلغ مبدئي. يمكن للشركات الخاصة أيضا أن تنضم إلى المشروع".

وبحسب نيكيفوروف، فإن السويد تعتزم نقل مضخات مياه الشرب إلى أوكرانيا للمناطق المتضررة من تدمير سد كاخوفكا.

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