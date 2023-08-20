قتلى في تفجير شاحنة شمال باكستان

ونقلت قناة "GEO" الإخبارية عن تصريح نائب مفوض منطقة شمال وزيرستان، ريحان جول ختاك، قوله إن مجموعة فجروا شاحنة كانت تقل عمالا في المنطقة، موضحا أن الانفجار أسفر عن مقتل 11 عاملا وإصابة 2 بجروح خطيرة.



وأضافت القناة أنه تم نقل الجرحى والجثث إلى المستشفى، مشيرة إلى أن القتلى ينتمون إلى منطقة جنوب وزيرستان.





رام الله - دنيا الوطنقتل 11 شخصا على الأقل اليوم الأحد بهجوم استهدف شاحنة تقل عمالا شمال وزيرستان، شمال غربي باكستان.