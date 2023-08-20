الاحتلال يعترض طائرة مسيرة جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، اعتراضه لطائرة مسيرة في سماء جنوب قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش إنه تم "اعتراض قطعة جوية مسيرة جنوب قطاع غزة خلال تحليقها في سماء القطاع باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي حيث لم تخترق المسيرة داخل الأراضي الإسرائيلية وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ اقلاعها".بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن منظومة القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيرة في أجواء السياج الأمني بمدينة رفح جنوب القطاع.وأشارت الصحيفة، إلى أن الطائرة تم اعتراضها أثناء تحليقها من غزة باتجاه أشكول.