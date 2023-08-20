شؤون فلسطينية

نابلس: الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويشدد من إجراءاته العسكرية

نابلس: الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويشدد من إجراءاته العسكرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، حملة اعتقالات في نابلس ، في حين شددت من إجراءاتها العسكرية، وخاصة بلدة حوارة والبلدات المحيطة بها.

وركزت قوات الاحتلال عملياتها في بلدة عقربا جنوب نابلس، حيث داهمت العديد من المنازل والمحال التجارية وغيرها، حيث اعتقلت المواطن عيسى بني فضل ونجله محمد، واقتادتهما لجهة مجهولة.

كما داهمت محال تجارية في بلدة حوارة وصادرت تسجيلات الكاميرات، ومنعت أصحاب المحال في تلك المنطقة من فتح محالهم التجارية هذا الصباح.

وتشهد الحواجز في المدينة والمحيطة حركة متقطعة بتشديد الإجراءات عليها تارةً وفتحها تارةً أخرى.

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