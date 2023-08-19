تفاصيل لقاء سياسي الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي الالماني

رام الله - دنيا الوطنعقد وفد من "دائرة العلاقات الخارجية" في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" لقاءً سياسياً بتقنية Zoom مع عضو "لجنة العلاقات الدولية" في "الحزب الشيوعي الالماني" ريناتي كوبي (Renati Koppe).وضم وفد الجبهة مسؤول الدائرة فتحي كليب وعضوية فؤاد بكر وعضو لجنة العلاقات السياسية في الجبهة في اوروبا جورج رشماوي.وقالت كوبي خلال اللقاء: "ان الحزب الشيوعي الالماني يتابع العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ونعتبر ان النضال الذي نخوضه ضد الامبريالية هو في الوقت ذاته نضال من اجل الشعب الفلسطيني، نظرا للترابط الوثيق بين الصهيونية والامبريالية، لذلك فان دعم الشعب الفلسطيني هو بالنسبة لنا قضية رئيسية ونعمل لتكوين اوسع دعم سياسي وشعبي للنضال الفلسطيني".وفد "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية" شكر الحزب الشيوعي الالماني مواقفه الداعمة للنضال الفلسطيني وادانته للاحتلال الاسرائيلي وجرائمه، معتبرا ان بعض الدول الغربية هي شريك في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني بسبب مد الاحتلال بكل اشكال الدعم العسكري والسياسي وتغطيته سياسيا داخل الاطر والمنظمات الدولية، الامر الذي يشكل تشجيعا له على مواصلة جرائم الحرب التي يرتكبها.واعتبر الوفد بأن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية، ودعمها واجب على كل حر، وواجب ايضا على كل من يدعي احترام الحد الادنى من العدالة والقيم الانسانية والاخلاقية، وعلى الدول الغربية وقف سياسة المعايير المزدوجة في تعاطيها مع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ودعم النضال الذي يخوضه الشعب الفلسطيني لتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية في دولة مستقلة على كامل الاراضي المحتلة بعدوان عام 1967 وعودة اللاجئين، مشددا على ان الشعب الفلسطيني سيواجه المشروع الصهيوني ولن يتخلى عن مقاومته حتى رحيل المحتلين الصهاينة من فوق ارضنا.وفي نهاية اللقاء، اكد الطرفان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.