شؤون فلسطينية

الصين تؤكد دعمها الثابت لعدالة القضية الفلسطينية

الصين تؤكد دعمها الثابت لعدالة القضية الفلسطينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ليو جيانتشاو، دعم الجانب الصيني بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، مضيفاً أنه سيواصل الوقوف إلى جانب العدالة ويعمل لصالح فلسطين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وسيدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المناسبات الدولية المتعددة الأطراف، ويحرص الجانب الصيني على العمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر.

وفي برقية وجهها الوزير الصيني للأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، قال فيها "إن الحزب الشيوعي الصيني يهتم بتطوير علاقات الصداقة مع جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ويحرص على تعزيز التبادل والتعاون معها، بما دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الفلسطينية إلى الأمام باستمرار".

وأضاف ليو جيانتشاو: أشكركم على بعثكم الرسالة للتعبير عن المواساة بضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق في الصين، ونتأثر بذلك كثيراً، إذ أنه يدل على  المشاعر الوديّة التي تكنها أنتم وحزبكم، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تجاه الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني.

وقال: بعد حدوث الكارثة، قامت الجهات والأجهزة الصينية ذات الصلة بتطبيق روح التوجيهات الهامة للأمين العام شي جين بينغ بشأن أعمال مكافحة الفيضانات والإغاثة بصورة كاملة، وبذلت بقصارى الجهد لإحتواء الكارثة وتقديم الإغاثة من أجل ضمان سلامة أرواح وممتلكات جماهير الشعب واستقرار الوضع العام للمجتمع، وتعمل في الوقت الراهن على تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار وغيرهما من الأعمال في المناطق المنكوبة.

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